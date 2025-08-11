Die Wahrheit über die Störung des Weidel-Interviews

Die Polizei griff erst ein, als das Gespräch zu Ende war: AfD-Chefin Alice Weidel im ARD-Sommerinterview. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Wie konnte es zu der massiven Störung des ARD-Sommerinterviews mit AfD-Chefin Weidel kommen? Warum griff die Polizei nicht ein? Der JF liegen erstmals Dokumente vor, die erklären, warum der Wegner-Senat die Linksradikalen gewähren ließ.