Deutschland wirbt zehntausende unqualifizierte Migranten an

Das Jobcenter in Berlin-Neukölln: Deutschlands Anwerbeabkommen bringen dem Land nicht nur qualifizierte Migranten. Foto: picture alliance / ZB | Sascha Steinach

Um dem Fachkräftemangel Herr zu werden, setzt Deutschland seit Jahren auf Migration. Die AfD wollte von der Regierung wissen: Wie viele kommen und sind sie wirklich qualifiziert? Der JUNGEN FREIHEIT liegt die Antwort vor.