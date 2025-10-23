Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Gerichtsurteil: Wofür man 15.000 Euro wegen Volksverhetzung zahlen muß

Weil er scharfe Kritik am Islam und der deutschen Einwanderungspolitik übt, wird ein AfD-Politiker in Bayern wegen Volksverhetzung verurteilt. Er muss 15.000 Euro Geldstrafe bezahlen.
Wo endet die Meinungsfreiheit und beginnt die Volksverhetzung? (Symbolbild). Foto: IMAGO / Herrmann Agenturfotografie
Wofür man 15.000 Euro wegen Volksverhetzung zahlen muß

Ein AfD-Lokalpolitiker wird wegen scharfer Islam- und Migrationskritik zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Aber sind dessen Aussagen tatsächlich nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt? Wo fängt Volksverhetzung an?

