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Nicht nur Deutschland hat Probleme: Warum Auswandern keine Option ist

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Deutscher am Strand von Durban (Symbolbild): Auch woanders ist nicht alles eitel Sonnenschein. Foto: picture-alliance / Sven Simon | Anke Fleig / SVEN SIMON : Ist Auswandern eine Option?
Deutscher am Strand von Durban (Symbolbild): Auch woanders ist nicht alles eitel Sonnenschein. Foto: picture-alliance / Sven Simon | Anke Fleig / SVEN SIMON : Ist Auswandern eine Option?
Deutscher am Strand von Durban (Symbolbild): Auch woanders ist nicht alles eitel Sonnenschein. Foto: picture-alliance / Sven Simon | Anke Fleig / SVEN SIMON
JF-Plus Icon Premium Nicht nur Deutschland hat Probleme
 

Warum Auswandern keine Option ist

Die Zahl der Auswanderer wächst und wächst. Besonders junge Deutsche spielen immer mehr mit dem Gedanken, das Land zu verlassen. Doch auch im Ausland ist nicht alles eitel Sonnenschein, schreibt unser Gastautor Nick Proboll.

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Deutscher am Strand von Durban (Symbolbild): Auch woanders ist nicht alles eitel Sonnenschein. Foto: picture-alliance / Sven Simon | Anke Fleig / SVEN SIMON
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