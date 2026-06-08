Warum Auswandern keine Option ist

Deutscher am Strand von Durban (Symbolbild): Auch woanders ist nicht alles eitel Sonnenschein. Foto: picture-alliance / Sven Simon | Anke Fleig / SVEN SIMON

Die Zahl der Auswanderer wächst und wächst. Besonders junge Deutsche spielen immer mehr mit dem Gedanken, das Land zu verlassen. Doch auch im Ausland ist nicht alles eitel Sonnenschein, schreibt unser Gastautor Nick Proboll.