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Bluttat und Krawalle in Belfast: Nicht im luftleeren Raum

Bluttat und Krawalle in Belfast: Nicht im luftleeren Raum

Bluttat und Krawalle in Belfast: Nicht im luftleeren Raum

North Belfast stabbing. Vehicles set on fire by protesters on Lendrick Street in Belfast, as disorder flared in response to Monday night's stabbing attack in the city. A 30 year-old man arrested in connection with the Belfast stabbing attack has been charged with attempted murder and will appear in court in the city on Wednesday, the Police Service of Northern Ireland has said. Picture date: Tuesday June 9, 2026. Photo credit should read: PA/PA Wire URN:84897694
North Belfast stabbing. Vehicles set on fire by protesters on Lendrick Street in Belfast, as disorder flared in response to Monday night's stabbing attack in the city. A 30 year-old man arrested in connection with the Belfast stabbing attack has been charged with attempted murder and will appear in court in the city on Wednesday, the Police Service of Northern Ireland has said. Picture date: Tuesday June 9, 2026. Photo credit should read: PA/PA Wire URN:84897694
Ausschreitungen in Belfast: Die Bürger werden allein gelassen. Foto: picture alliance / PA Images | PA
JF-Plus Icon Premium Bluttat und Krawalle in Belfast
 

Nicht im luftleeren Raum

Die reflexhafte Empörung über die Ausschreitungen nach der Bluttat von Belfast ist wohlfeil und pseudomoralisch. Denn für die Ströme aus Blut sind andere verantwortlich. Ein Kommentar von Julian Ißlinger.

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