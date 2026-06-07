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Sehnsuchtsorte: Wo Deutschland richtig schön ist

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Dom zu Magdeburg
Dom zu Magdeburg
Der Magdeburger Dom „St. Katharina und St. Mauritius“, aufgenommen am 22.11.2014. Der Dom zu Magdeburg ist der erste gotische Kathedralbau in Deutschland. Seine Erbauung geht auf das Jahr 1209 zurück. Heute ist er das Wahrzeichen der Elbstadt und eine Besichtigung ein Muss für jeden Touristen. Foto: Andreas Lander, Local Caption, picture alliance, zb
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Wo Deutschland richtig schön ist

Wir leben vielleicht nicht im besten Deutschland aller Zeiten, doch die Bundesrepublik hat nach wie vor Orte zu bieten, wo die Welt in Ordnung ist. Die JUNGE FREIHEIT dokumentiert 30 Glanzlichter voller Schönheit, Geschichte und Kraft

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Der Magdeburger Dom „St. Katharina und St. Mauritius“, aufgenommen am 22.11.2014. Der Dom zu Magdeburg ist der erste gotische Kathedralbau in Deutschland. Seine Erbauung geht auf das Jahr 1209 zurück. Heute ist er das Wahrzeichen der Elbstadt und eine Besichtigung ein Muss für jeden Touristen. Foto: Andreas Lander, Local Caption, picture alliance, zb
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