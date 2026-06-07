Wo Deutschland richtig schön ist

Der Magdeburger Dom „St. Katharina und St. Mauritius“, aufgenommen am 22.11.2014. Der Dom zu Magdeburg ist der erste gotische Kathedralbau in Deutschland. Seine Erbauung geht auf das Jahr 1209 zurück. Heute ist er das Wahrzeichen der Elbstadt und eine Besichtigung ein Muss für jeden Touristen. Foto: Andreas Lander, Local Caption, picture alliance, zb