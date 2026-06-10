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Europäisches Rüstungsprojekt: Was Deutschland aus dem FCAS-Desaster lernen muss

Europäisches Rüstungsprojekt: Was Deutschland aus dem FCAS-Desaster lernen muss

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Modellausstellung auf der Paris Air Show des FCAS-Flugzeugs, des Future Combat Air System, eines Waffensystems der nächsten Generation (NGWS) und eines Kampfflugzeugs der neuen Generation (NGF), das als Kampfflugzeug der sechsten Generation konzipiert ist und derzeit von Dassault Aviation, Airbus und Indra Sistemas in Zusammenarbeit und mit Unterstützung der französischen, deutschen und spanischen Luftwaffe entwickelt wird. Flughafen Le Bourget, Paris, Frankreich, im Juni 2023 (Foto: Nicolas Economou/NurPhoto)
Modellausstellung auf der Paris Air Show des FCAS-Flugzeugs, des Future Combat Air System, eines Waffensystems der nächsten Generation (NGWS) und eines Kampfflugzeugs der neuen Generation (NGF), das als Kampfflugzeug der sechsten Generation konzipiert ist und derzeit von Dassault Aviation, Airbus und Indra Sistemas in Zusammenarbeit und mit Unterstützung der französischen, deutschen und spanischen Luftwaffe entwickelt wird. Flughafen Le Bourget, Paris, Frankreich, im Juni 2023 (Foto: Nicolas Economou/NurPhoto)
Ein FCAS-Flugzeug als Modell bei einer Ausstellung im Jahr 2023: Gescheitertes Projekt darf nicht zur generellen Einstellung europäischer Rüstungsprojekte werden. Foto: picture alliance / NurPhoto | Nicolas Economou
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Was Deutschland aus dem FCAS-Desaster lernen muss

Die europäische Rüstungsinitiative FCAS scheitert an französischen Befindlichkeiten. Für Deutschland ist das eine sicherheitspolitische Katastrophe – und eine große Chance.

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Ein FCAS-Flugzeug als Modell bei einer Ausstellung im Jahr 2023: Gescheitertes Projekt darf nicht zur generellen Einstellung europäischer Rüstungsprojekte werden. Foto: picture alliance / NurPhoto | Nicolas Economou
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