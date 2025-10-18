AfD: Weimer muß Vorwürfe ausräumen oder zurücktreten

Anzeige

BERLIN. Die AfD hat den sofortigen Rücktritt von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gefordert. Anlaß sind Berichte, wonach der Bundesbeauftragte für Kultur und Medien als Herausgeber des Internetmagazins The European gegen das Urheberrecht verstoßen haben soll (die JF berichtete).

„Sollten die Vorwürfe sich erhärten, hat Staatsminister Weimer ein ernsthaftes Problem“, erklärte der kulturpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Götz Frömming. „Ein Bundesbeauftragter für Kultur und Medien hat im Bereich des Presse- und Urheberrechts eine Vorbildfunktion zu erfüllen. Und Herr Weimer hat diese Rolle in besonderer Weise für sich reklamiert.“

Weimer hatte auf der Frankfurter Buchmesse US-Technologiekonzerne wegen des „Raubs geistigen Eigentums“ angegriffen und vor „geistigem Vampirismus“ gewarnt. „Und nun kommt heraus, daß Wolfram Weimer selbst hundertfach die Texte von Autoren kopiert und sich mit ihren Namen geschmückt hat, ohne sie um Erlaubnis zu fragen“, so Frömming. „Man kann wohl sagen, daß dies geradezu das Geschäftsmodell seines Magazins war. Sollte Herr Weimer die im Raum stehenden schweren Vorwürfe nicht schnell ausräumen können, muß er zurücktreten.“

AfD-Chefin wurde nie um Zustimmung gebeten

Auslöser der Affäre ist eine Recherche des Portals Alexander-Wallasch.de. Demnach führte The European AfD-Fraktionschefin Alice Weidel seit 2017 als Autorin mit rund einhundert Beiträgen – mit Foto, Profil und eigener Sammelseite. Weidel erklärte gegenüber der JUNGEN FREIHEIT, sie habe nie für die Plattform geschrieben, sei nie gefragt oder informiert worden. „Weder hat Alice Weidel je als Autorin für die Plattform The European geschrieben, noch wurde sie über die Nennung als Autorin informiert oder um entsprechende Freigabe dieser Veröffentlichungen gebeten“, teilte ihr Büro mit.

Weidels Sprecher Daniel Tapp sprach von „keinem seriösen Journalismus“, sondern einem Versuch, sich „auf plumpe Weise geistiges Eigentum anzueignen, um damit mutmaßlich höhere Artikelzahlen für einen pekuniären Vorteil zu generieren“. (rr)