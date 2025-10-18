Anzeige
Gegen den Sozialstaatsdschungel hilft nur die Kettensäge

Tausende Paragraphen sollen die Leistungen des Sozialstaats organisieren. Dabei schaffen sie nur Abhängigkeiten und Klientelverhältnisse. Hier hilft kein vorsichtiges Reförmchen. Ein Kommentar von Michael Paulwitz.

Der Sozialstaat mit unzähligen Paragraphen und Leistungen muß entrümpelt werden (Symbolbild). Foto: picture alliance / Zoonar | stockfotos-mg
