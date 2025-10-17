Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

100 Texte gelöscht: „Kein seriöser Journalismus“ – Weidel wirft Weimer Textdiebstahl vor

100 Texte gelöscht: „Kein seriöser Journalismus“ – Weidel wirft Weimer Textdiebstahl vor

100 Texte gelöscht: „Kein seriöser Journalismus“ – Weidel wirft Weimer Textdiebstahl vor

Ist er etwa selbst ein Text-Vampir? Kulturstaatssekretär gerät wegen vermeintlicher Texte von Alice Weidel unter Druck. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
Ist er etwa selbst ein Text-Vampir? Kulturstaatssekretär gerät wegen vermeintlicher Texte von Alice Weidel unter Druck. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
Ist er etwa selbst ein Text-Vampir? Kulturstaatssekretär gerät wegen vermeintlicher Texte von Alice Weidel unter Druck. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
JF-Plus Icon Premium 100 Texte gelöscht
 

„Kein seriöser Journalismus“ – Weidel wirft Weimer Textdiebstahl vor

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gerät unter Druck: Auf TheEuropean standen seit 2017 knapp 100 Beiträge unter Alice Weidels Namen. In der Nacht wurden sie gelöscht – gegenüber der JUNGEN FREIHEIT äußert sich dazu exklusiv das Büro der AfD-Chefin.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ist er etwa selbst ein Text-Vampir? Kulturstaatssekretär gerät wegen vermeintlicher Texte von Alice Weidel unter Druck. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles