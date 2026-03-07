Rechtspolitiker Rupert Lowe: Großbritanniens neuer „Besen“?

Anzeige

Ein einziges Mal kam ein Mann Rupert Lowe in die Quere – und zwar kein Geringerer als Nigel Farage. Für den Chef von Reform UK waren diese zwölf Worte Lowes in der Daily Mail willkommener Anlass, seinen Unterhauskollegen im März 2025 aus der Partei zu werfen: „Wir müssen weg von einer Protestpartei, die von einem Messias geführt wird.“ Es folgten anonyme Mobbingvorwürfe, eine Anzeige wegen Gewaltandrohung und eine Hausdurchsuchung – nur eine Welle rechter Solidarität sicherte Lowes politisches Überleben als Unabhängiger. Nun will er sich mit der neuen Partei Restore Britain rächen. Doch kann er „Mr. Brexit“ den Platz auf der Rechten streitig machen?

„Ich glaube, dass Großbritannien einen neuen Besen braucht“, sagte der 68jährige gebürtige Oxforder jüngst in einem Interview mit dem Historiker David Starkey. Lowes Programm: Mindestens 1,8 Millionen Migranten in drei Jahren zur Ausreise zwingen oder abschieben, einschließlich sämtlicher Illegaler. Ebenso „Hassrede“-Gesetze abschaffen, die „niedrigste Körperschaftssteuer Europas“ einführen sowie die Todesstrafe wieder verhängen.

Rupert Lowe: Härte ist sein Metier

Härte ist sein Metier. Seinen Ruf hat sich der Ex-Banker als Vorstand des Southampton FC erarbeitet, den sein Fonds 1997 kaufte. Allein in den ersten sieben Jahren hatte der Fußballverein sechs Manager, notierte The Observer. Wer nicht „lieferte“, musste gehen. Trotz anfänglicher Erfolge – neues Stadion, Aufstieg ins Uefa-Pokalturnier, vervierfachter Umsatz – waren Feindschaften unvermeidlich. „Du bist pompös, arrogant und ahnungslos, was Fußball angeht“, urteilte ein langjähriger Spieler 2009 über Lowe nach dem Abstieg in die dritte Liga.

Mehr Glück kam in der Politik. 1997 war er als Unterhauskandidat für die EU-skeptische Referendum Party angetreten. Zwei Jahrzehnte später zog er mit Farages Brexit Party ins EU-Parlament. Bei der Unterhauswahl 2024 gewann er für Reform UK überraschend den Wahlkreis Great Yarmouth in Norfolk mit 35 Prozent. Schnell folgte Streit. Farage beklagte jüngst im Spectator: „Lowe schrie alle an und behauptete, der einzige zu sein, der diese Partei anführen könne“. Der hingegen bezeichnete Farage als „Narzissten“, der keine Macht an andere abgebe. „Lowe war nie ein Teamspieler“, urteilte der Ex-Pressesprecher von Reform UK, Gawain Towler, im Evening Standard. Zwar sei er ein „Mann mit vielen Gaben“, müsse aber mit anderen zusammenarbeiten können.

Lowes neue Partei käme derzeit auf sieben Prozent

Immerhin: Laut einer neuen Umfrage des Instituts FindOutNow könnte Restore Britain mit sieben Prozent bei der nächsten Unterhauswahl rechnen. Mehr als ein Dutzend Reform-Kommunalpolitiker kündigten einen Übertritt an.

Doch erstmal muss Lowe Führungsstärke beweisen. So überließ er seine Pressearbeit dem 23jährigen Blogger Charlie Downes. Mit seinen Anmerkungen bei TalkTV, britische Identität sei an die Ethnie gebunden und dass man „weniger britisch“ sei, wenn man nicht „christlichen Prinzipien“ anhänge, sorgte er für Kritik. „Er hat es schon in einem anderen Auftritt klargestellt“, verteidigte Lowe ihn. Es dürfte nicht die letzte Kontroverse bleiben. Bereits im August räumte er bezüglich seiner jüngeren Unterstützer ein: „Sie sind viel rechter als ich.“ Ein neuer Streit ist also nur eine Frage der Zeit.

Aus der JF-Ausgabe 11/26.