Großbritanniens neue Rechte

Anzeige

Ganze 14 Jahre lang, von 2010 bis 2024, vollzog die Konservative Partei den wohl bedeutendsten Linksruck in der modernen Geschichte: milde Urteile, hohe Verschuldung, anhaltende Defizite, Währungsabwertung, massive Bürokratie, Sozialhilfeabhängigkeit, der Skandal um die Grooming-Banden (siehe JF-Hintergrundbericht), keine neuen Schulen, Voreingenommenheit der BBC und schließlich die größte Migrationswelle in der britischen Geschichte. Das Urteil fiel 2024: das schlechteste Wahlergebnis der Konservativen seit fast zwei Jahrhunderten. Im September 2025 verzeichnete eine Ipsos-Umfrage nur noch 14 Prozent: ein Rekordtief.

In einem kürzlichen Interview mit dem Spectator fällte Dominic Cummings, ehemaliger Chefberater von Boris Johnson und politischer Querdenker, ein hartes Urteil: „Sie sind vollständig am Ende. […] Die Menschen möchten nicht einmal mehr darüber diskutieren, wie sehr sie die Tories ablehnen. […] Die Tories haben sich gerade an einen Ort begeben, der noch schlimmer ist als allgemeine Ablehnung.“ Der Niedergang der Partei hinterläßt ein Vakuum in der britischen Rechten. Die Krone liegt in der Gosse. Die Frage ist: Wer wird sie an sich reißen?

Reform UK ist inzwischen die fünftgrößte Partei Europas

Die Anwärter: Olukemi Olufonte Badenoch, die derzeitige Vorsitzende der Konservativen, repräsentiert den Versuch des Establishments, mit ihrer zweiten Migrantenführerin in Folge wieder an Relevanz zu gewinnen. Badenoch verfügt über eine Reihe von Vorteilen. Als Oppositionsführerin verfügt sie über Redezeit im Parlament. Ihre Partei hat über hundert Abgeordnete. Der Zugang zu den etablierten Medien und die fest verankerte Amtsinhaberschaft sichern ihr 18 bis 20 Prozent in den Umfragen. Sie hat sich als Anti-Woke positioniert und verspricht, die Netto-Null-Politik aufzuheben und aus der Europäischen Menschenrechtskonvention auszutreten.

Doch nach 14 Jahren Regierungszeit hat die Partei eine verheerende Bilanz vorzuweisen. Im Jahr 2024 lag das Durchschnittsalter der Tory-Wähler bei 64 Jahren. Die Partei ist zunehmend auf unengagierte ältere Wähler angewiesen und kämpft um Engagement. Der Wechsel ihres Hauptkonkurrenten Robert Jenrick zur Reform UK mag ihre Führungsposition gestärkt haben, könnte aber auch das Ende bedeuten. Mit den Worten von Cummings: „Es ist eher wie mit dem örtlichen Landstreicher, der früher alles zertrümmert hat, aber jetzt ist er verrückt geworden, sitzt im Rollstuhl und spielt keine Rolle mehr.“

Welcome to Reform UK, Robert Jenrick! 🇬🇧 pic.twitter.com/34iICYRzzd — Reform UK (@reformparty_uk) January 15, 2026

Doch ist Nigel Farage, Gründer der Partei Reform UK, der designierte Nachfolger? Der 61jährige, dem der Brexit zugeschrieben wird, bleibt Spitzenreiter. Farage dominiert seit über einem Jahrzehnt die Schlagzeilen und ist ein Liebling der dissidenten Rechten. Seine Wahl ins Parlament im Jahr 2024 besiegelte den Zusammenbruch der Tories. Mit über 200.000 Mitgliedern ist sie die fünftgrößte Partei Europas.

Farage wird vorgeworfen, Tories zu „recyceln“

Reform liegt in den Umfragen mit bis zu zweistelligen Vorsprüngen in Führung. Im Jahr 2025 gewann die Partei die Kommunalwahlen und scheint dies erneut zu tun. Es kommt immer wieder zu Parteiaustritten, und obwohl Farage bei den Parlamentswahlen im Juli 2024 nur fünf Sitze gewonnen hat, ist er de facto zum Oppositionsführer geworden. Da Farage sich jedoch in Richtung Mitte orientiert und versucht, sich zu professionalisieren, sind innerhalb der Partei Spaltungen entstanden, die zu einer breiten Gegenreaktion geführt haben.

Der beliebte stellvertretende Vorsitzende Ben Habib wurde im Sommer 2024 entlassen. Bald darauf leitete der neue muslimische Vorsitzende Mohammed Zia Yusuf die Erstellung von schwarzen Listen und die Entfernung wichtiger Mitglieder ein, wobei er häufig Anhänger des prominenten Anti-Einwanderungsaktivisten Tommy Robinson ins Visier nahm, den Farage persönlich angegriffen hatte, was zu einer Spaltung führte. Insbesondere Rupert Lowe, der sich rasch zum beliebtesten Abgeordneten der Reformpartei entwickelte, wurde im Dezember während einer Fehde mit Yusuf suspendiert, in der Elon Musk Lowe seine Unterstützung zusagte.

Ende 2025 und Anfang 2026 kam es zu einer Reihe von Austritten aus der Tory-Partei. Unter vielen anderen löste der äußerst unpopuläre ehemalige „Impfstoffminister“ Nadhim Zahawi im Januar heftige Reaktionen aus. Kurz darauf folgten der Abgeordnete Robert Jenrick, ehemaliger Einwanderungsminister, und Suella Braverman, ehemalige Innenministerin, die beide für die höchste Einwanderungsrate seit Beginn der Aufzeichnungen verantwortlich waren. Farage bleibt in Umfragen Spitzenreiter, doch Kritiker argumentieren, er sei zu moderat, zu sehr darauf bedacht, sich die Achtung der Mainstream-Gesellschaft zu sichern, greife potentielle Verbündete an und recycelte dennoch etablierte Tories.

Die rebellische Unbekannte heißt Rupert Lowe

Vor diesem Hintergrund und mit einer halben Million X-Anhängern ist der Abgeordnete Rupert Lowe zum neuen Mittelpunkt der rechten Dissidenten geworden. Lowes Name wurde innerhalb weniger Monate nach seinem Eintritt in das Unterhaus unter Reform bekannt. Der ehemalige Fußballpräsident und Geschäftsmann Lowe ist bekannt für seine direkte, starke Rhetorik, insbesondere in bezug auf Einwanderung. Sein Ausschluß aus Reform aufgrund von Vorwürfen von Yusuf führte dazu, daß eine große Anhängerschaft, darunter Elon Musk, ihn als Galionsfigur für sich beanspruchte. Lowe setzt Farage unter Druck.

Massenabschiebungen, die Farage im Herbst 2025 noch als „politisch unmöglich“ abgelehnt hatte, sind nun Teil der Politik von Reform. Unterdessen sind Lowes Kernthemen wie das Verbot religiöser Schlachtungen, die Todesstrafe und Gerechtigkeit für „Covid“-Verbrechen in die öffentliche Debatte eingegangen.

Die Organisation Restore Britain, Lowes Interessengruppe, ist sein Vorwand, der es ihm ermöglicht, sich eine Anhängerschaft aufzubauen, ohne sich einer nationalen Partei anzuschließen. Jüngste Umfragen zeigen seine Beliebtheit und geben einer theoretischen Lowe-Partei neun Prozent der Stimmen. Lowes Aussagen lassen seine Absicht erkennen: „Bei den nächsten Wahlen wird es eine tragfähige Alternative geben, das verspreche ich Ihnen.“

I am VERY strongly of the view that at the next general election we need hundreds of candidates put forward to the British people that have largely had zero involvement in politics up to that point. I will work tirelessly to make sure that is provided, in some form. After the… — Rupert Lowe MP (@RupertLowe10) January 12, 2026

Wenn Lowe den Schritt wagt, wird er sich der Konkurrenz stellen müssen. Farage bleibt stark. Habib sammelt Dissidenten um sich. Seine einzigartige Präsenz, sein Bekenntnis zu Prinzipien und die Unterstützung durch den reichsten Mann der Welt könnten ihm jedoch zum Erfolg verhelfen. Lowe ist die rebellische Unbekannte: hohes Risiko, hoher Gewinn.

Ein Rechter wird von der Wahlszene ausgeschlossen

Gerade Ben Habib, der Geschäftsmann und ehemalige stellvertretende Vorsitzende der Reform UK, der von Farage verdrängt wurde, positioniert sich als kompromißlos. Habib neckte die von Lowe geführte Partei und gründete 2025 Advance UK. Die Partei gewann schnell rund 40.000 Mitglieder, viele davon dank Tommy Robinson, dessen Anhänger den Kern der Partei bilden. Doch innerhalb des britischen Mehrheitswahlsystems steht Habib vor einer großen Herausforderung. Die größte Sorge ist, daß er das Versprechen von Lowe nicht einlösen kann, was dazu führen könnte, daß Habib von einem anderen Spitzenkandidaten in den Schatten gestellt wird. Gleichzeitig könnte das Stigma von Robinson seine Erfolgschancen begrenzen.

Habib könnte sich eine Nische unter denen schaffen, die Reform als „gescheiterte Tories 2.0“ betrachten, aber angesichts geringer Umfrage- und Wahlerfolge und eines potentiellen Rivalen Tommy Robinson bleibt sein Weg schwierig. Noch im Jahr 2022 führte Tommy Robinson, ein Anti-Einwanderungsaktivist, eine bedrängte Menge von nur 2.000 Menschen durch die Straßen von Telford. Drei Jahre später, gestärkt durch X, versammelte Robinson 2025 über 250.000 Menschen in London, mit einer Botschaft von Elon Musk.

Einst noch eine Randfigur, ist Robinson heute eine politische Macht. Trotzdem bleibt er weitgehend von der Wahlszene ausgeschlossen. Im Jahr 2024 unterstützte Robinson Reform UK, wurde jedoch von Farage persönlich angegriffen. Als Reaktion darauf unterstützte er Ben Habib. Doch trotz seiner Beliebtheit bei einer Kerngruppe der Arbeiterklasse bleibt Robinson eine polarisierende Figur, die wahrscheinlich nicht selbst kandidieren oder breite Unterstützung bei den Wahlen gewinnen wird. Robinsons Segen könnte jedoch für jeden Konkurrenten ein Fluch sein.

Aus der JF-Ausgabe 7/26.