Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Buren-Flüchtlinge in den USA: Von Südafrika nach Boston

Buren-Flüchtlinge in den USA: Von Südafrika nach Boston

Buren-Flüchtlinge in den USA: Von Südafrika nach Boston

Buren flüchten in die USA: US-Präsident Donald Trump (r.) konfrontiert seinen südafrikanischen Amtskollegen Cyril Ramaphosa mit Verbrechen gegen Weiße in Südafrika (Archivbild).
Buren flüchten in die USA: US-Präsident Donald Trump (r.) konfrontiert seinen südafrikanischen Amtskollegen Cyril Ramaphosa mit Verbrechen gegen Weiße in Südafrika (Archivbild).
US-Präsident Donald Trump (r.) konfrontiert seinen südafrikanischen Amtskollegen Cyril Ramaphosa mit Verbrechen gegen Weiße in Südafrika (Archivbild). Foto: picture alliance / Newscom | Jim Lo Scalzo
JF-Plus Icon Premium Buren-Flüchtlinge in den USA
 

Von Südafrika nach Boston

Was zunächst wie eine der typischen Trumpschen Ankündigungen klang, erweist sich für Betroffene als Segen. Die USA nehmen Buren-Flüchtlinge aus Südafrika auf, die dort keine Perspektive mehr sehen. Ein Beispiel zeigt, wie Integration trotz Kulturschock gelingt.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

US-Präsident Donald Trump (r.) konfrontiert seinen südafrikanischen Amtskollegen Cyril Ramaphosa mit Verbrechen gegen Weiße in Südafrika (Archivbild). Foto: picture alliance / Newscom | Jim Lo Scalzo
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles