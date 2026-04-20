Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Die ganze Wahrheit: Was Rechte Ihnen niemals zur Kriminalstatistik erzählen

Die ganze Wahrheit: Was Rechte Ihnen niemals zur Kriminalstatistik erzählen

Die ganze Wahrheit: Was Rechte Ihnen niemals zur Kriminalstatistik erzählen

Das Bild zeigt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU, der die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 vorstellt. Konservative und Rechte warnen seit Jahren vor Migrantenkriminalität.
Das Bild zeigt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU, der die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 vorstellt. Konservative und Rechte warnen seit Jahren vor Migrantenkriminalität.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU): Hass und Hetze bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
JF-Plus Icon Premium Die ganze Wahrheit
 

Was Rechte Ihnen niemals zur Kriminalstatistik erzählen

Jedes Jahr, wenn die neue Polizeiliche Kriminalstatistik erscheint, ergehen sich Rechte in rassistischen Ausländerdebatten. Dabei zeigt die Statistik, dass ewiggestrige Deutsche die größte Gefahr sind. Eine Glosse.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU): Hass und Hetze bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles