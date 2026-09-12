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Journalismus in Krisengebieten: Kriegsreporter Chuck Holton: „Mein Büro ist das Schlachtfeld“

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Holton 2019 in Kabul, Afghanistan: „Niemand, der im Krieg war, will jemals wieder hin“ Foto: Chuck Holton
Holton 2019 in Kabul, Afghanistan: „Niemand, der im Krieg war, will jemals wieder hin“ Foto: Chuck Holton
Holton 2019 in Kabul, Afghanistan: „Niemand, der im Krieg war, will jemals wieder hin“ Foto: Chuck Holton
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Kriegsreporter Chuck Holton: „Mein Büro ist das Schlachtfeld“

Vom Army Ranger zum Kriegsreporter: Chuck Holton berichtet aus der Ukraine, Gaza und anderen Frontgebieten. Im JF-Interview erklärt er, warum militärische Erfahrung Leben retten kann – und was ihn antreibt.

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Holton 2019 in Kabul, Afghanistan: „Niemand, der im Krieg war, will jemals wieder hin“ Foto: Chuck Holton
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