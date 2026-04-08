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Waffenstillstand im Irankrieg: Rasenmähen statt Umpflügen

Waffenstillstand im Irankrieg: Rasenmähen statt Umpflügen

Waffenstillstand im Irankrieg: Rasenmähen statt Umpflügen

US-Präsident Donald Trump hat eine Waffenruhe mit dem Iran verkündet
US-Präsident Donald Trump hat eine Waffenruhe mit dem Iran verkündet
„Totaler Sieg“: US-Präsident Donald Trump. Foto: picture alliance / Sipa USA | Sipa USA
JF-Plus Icon Premium Waffenstillstand im Irankrieg
 

Rasenmähen statt Umpflügen

Nach 38 Kriegstagen gilt eine Feuerpause zwischen den USA und dem Iran. Jetzt soll verhandelt werden. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, droht ein Szenario, das bereits von einem anderen Kriegsschauplatz bekannt ist. Eine Einschätzung.

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