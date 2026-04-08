Afghane ersticht Syrer auf offener Straße

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STRAUSBERG. In Strausberg bei Berlin hat ein 37jähiger Afghane einen 44jährigen Syrer erstochen. Das Opfer wurde in einem Wohngebiet im Stadtteil Hegermühle von Zeugen blutend auf der Straße gefunden, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber der Märkischen Allgemeinen mitteilte. Noch am selben Abend nahm die Polizei den afghanischen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Polizei und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an, gegen 20 Uhr begann der Einsatz. Zeugen berichteten gegenüber der Märkischen Allgemeinen, der Syrer habe stark geblutet und sei auf der Straße bewusstlos zusammengebrochen.

Polizei stürmt Wohnung und nimmt Afghanen fest

Auch ein Polizeihubschrauber war in der Umgebung des Tatorts im Einsatz. Der Tatverdächtige soll sich nach der Gewalttat in eine Wohnung in der Nähe begeben haben. Spezialeinsatzkräfte stürmten diese Wohnung und nahmen den Afghanen fest.

Ein Sprecher der Polizei teilte mit, es werde aktuell geprüft, ob der Tatverdächtige allein gehandelt habe. Zu einem Tatmotiv gebe es „bisher keine Erkenntnisse“.

Der 44jährige Syrer war von Rettungssanitätern ins Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn gebracht worden, dort starb er. Ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund seiner Stichverletzungen. (st)