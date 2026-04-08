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Strausberg bei Berlin: Afghane ersticht Syrer auf offener Straße

Strausberg bei Berlin: Afghane ersticht Syrer auf offener Straße

Strausberg bei Berlin: Afghane ersticht Syrer auf offener Straße

Das Videostandbild zeigt Polizeifahrzeuge beim verlassen des Einsatzorts. Nach rund 34 Stunden ist ein Großeinsatz der Polizei wegen eines bewaffneten und in einem Haus im Landkreis Havelland verschanzten Mannes zu Ende gegangen. Der Verdächtige sei gegen 0.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag im Dachgeschoss des Gebäudes in der Gemeinde Milower Land von den Einsatzkräften aufgefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. In Strausberg hat ein Afghane einen Syrer erstochen.
Das Videostandbild zeigt Polizeifahrzeuge beim verlassen des Einsatzorts. Nach rund 34 Stunden ist ein Großeinsatz der Polizei wegen eines bewaffneten und in einem Haus im Landkreis Havelland verschanzten Mannes zu Ende gegangen. Der Verdächtige sei gegen 0.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag im Dachgeschoss des Gebäudes in der Gemeinde Milower Land von den Einsatzkräften aufgefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. In Strausberg hat ein Afghane einen Syrer erstochen.
Ein abendlicher Polizeieinsatz: 37jähriger Afghane in Strausberg tötet 44jährigen Syrer mit einem Messer. Foto: picture alliance/dpa/TNN | Christian Pörschmann (Symbolbild)
Strausberg bei Berlin
 

Afghane ersticht Syrer auf offener Straße

Die Messerkriminalität erreicht das beschauliche Strausberg in Brandenburg. Dort tötet ein 37jähriger Afghane auf offener Straße einen 44jährigen Syrer mit Stichen. Zeugen beschreiben den Todeskampf des Opfers.
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STRAUSBERG. In Strausberg bei Berlin hat ein 37jähiger Afghane einen 44jährigen Syrer erstochen. Das Opfer wurde in einem Wohngebiet im Stadtteil Hegermühle von Zeugen blutend auf der Straße gefunden, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber der Märkischen Allgemeinen mitteilte. Noch am selben Abend nahm die Polizei den afghanischen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Polizei und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an, gegen 20 Uhr begann der Einsatz. Zeugen berichteten gegenüber der Märkischen Allgemeinen, der Syrer habe stark geblutet und sei auf der Straße bewusstlos zusammengebrochen.

Polizei stürmt Wohnung und nimmt Afghanen fest

Auch ein Polizeihubschrauber war in der Umgebung des Tatorts im Einsatz. Der Tatverdächtige soll sich nach der Gewalttat in eine Wohnung in der Nähe begeben haben. Spezialeinsatzkräfte stürmten diese Wohnung und nahmen den Afghanen fest.

Ein Sprecher der Polizei teilte mit, es werde aktuell geprüft, ob der Tatverdächtige allein gehandelt habe. Zu einem Tatmotiv gebe es „bisher keine Erkenntnisse“.

Der 44jährige Syrer war von Rettungssanitätern ins Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn gebracht worden, dort starb er. Ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund seiner Stichverletzungen. (st)

Ein abendlicher Polizeieinsatz: 37jähriger Afghane in Strausberg tötet 44jährigen Syrer mit einem Messer. Foto: picture alliance/dpa/TNN | Christian Pörschmann (Symbolbild)
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