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Putschgerüchte und Nervosität: Putin muss den Tiger weiter reiten

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Russlands Machthaber Wladimir Putin kann nicht so einfach den Krieg beenden, wie er will.
Russlands Machthaber Wladimir Putin kann nicht so einfach den Krieg beenden, wie er will.
Russlands Machthaber Wladimir Putin kann nicht so einfach den Krieg beenden, wie er will. Foto: picture alliance / Picvario Media | Roman Naumov
JF-Plus Icon Premium Putschgerüchte und Nervosität
 

Putin muss den Tiger weiter reiten

Berichte über eine wachsende Nervosität im Kreml schüren im Westen Hoffnungen. Geht das System Putin seinem Ende entgegen? Doch trotz der schlechten Gesamtlage wagt sich kein ernsthafter Widersacher aus der Deckung. Eine Einschätzung von Ferdinand Vogel.

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Russlands Machthaber Wladimir Putin kann nicht so einfach den Krieg beenden, wie er will. Foto: picture alliance / Picvario Media | Roman Naumov
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