„Queere Bildung“ verschlingt in Sachsen Millionenbeträge

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Nach dem Sex-Skandal an einer sächsischen Oberschule in Schleife hat die JUNGE FREIHEIT weitere linksradikale „Bildungsprogramme“ aufgedeckt. Es sind ganze Netzwerke von Vereinen und Projekten, für die Sachsens Staatsregierung Millionenbeträge direkt aus dem Landeshaushalt bewilligt. Eine JF-Recherche hat die Fördersumme für hunderte Vorhaben ausgewertet. Lesen Sie hier den ausführlichen Artikel mit allen Grafiken.

Die JF-Redakteure Vadim Derksen und Benedikt Rueß analysieren, welche Vereine besonders profitieren und welche fragwürdigen Inhalte den Kindern vermittelt werden. Sehen Sie hier das gesamte Youtube-Video: