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JF-TV: „Queere Bildung“ verschlingt in Sachsen Millionenbeträge

JF-TV: „Queere Bildung“ verschlingt in Sachsen Millionenbeträge

JF-TV: „Queere Bildung“ verschlingt in Sachsen Millionenbeträge

Die JF-Redakteure Vadim Derksen (r.) und Benedikt Rueß im Gespräch: „Queere Bildung“ in Sachsens Klassenzimmern. Foto: JF
Die JF-Redakteure Vadim Derksen (r.) und Benedikt Rueß im Gespräch: „Queere Bildung“ in Sachsens Klassenzimmern. Foto: JF
Die JF-Redakteure Vadim Derksen (r.) und Benedikt Rueß im Gespräch: Staatliche Fördergelder für linksradikale Projekte sind Usus. Foto: JF
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„Queere Bildung“ verschlingt in Sachsen Millionenbeträge

Der Sex-Skandal in Schleife war kein Ausrutscher. Fragwürdige „Bildungsinhalte“ an Sachsens Schulen haben offenbar System. Tatsächlich überweist die Staatsregierung Millionensummen für linksradikale Projekte. Jetzt auf Youtube.
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Nach dem Sex-Skandal an einer sächsischen Oberschule in Schleife hat die JUNGE FREIHEIT weitere linksradikale „Bildungsprogramme“ aufgedeckt. Es sind ganze Netzwerke von Vereinen und Projekten, für die Sachsens Staatsregierung Millionenbeträge direkt aus dem Landeshaushalt bewilligt. Eine JF-Recherche hat die Fördersumme für hunderte Vorhaben ausgewertet. Lesen Sie hier den ausführlichen Artikel mit allen Grafiken.

Die JF-Redakteure Vadim Derksen und Benedikt Rueß analysieren, welche Vereine besonders profitieren und welche fragwürdigen Inhalte den Kindern vermittelt werden. Sehen Sie hier das gesamte Youtube-Video:

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Die JF-Redakteure Vadim Derksen (r.) und Benedikt Rueß im Gespräch: Staatliche Fördergelder für linksradikale Projekte sind Usus. Foto: JF
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