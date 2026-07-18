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Rüstungsdeal und Bauboom: Nordkorea ist Russlands kleine Waffenfabrik

Rüstungsdeal und Bauboom: Nordkorea ist Russlands kleine Waffenfabrik

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Neben Artilleriemunition exportiert Nordkorea auch seine Soldaten nach Russland (Archivbild).
Neben Artilleriemunition exportiert Nordkorea auch seine Soldaten nach Russland (Archivbild).
Neben Artilleriemunition exportiert Nordkorea auch seine Soldaten nach Russland (Archivbild). Foto: picture alliance / Newscom | KCNA
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Nordkorea ist Russlands kleine Waffenfabrik

Nordkorea ist ein großer Profiteur des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Die Diktatur von Kim Jong-un exportiert Munition und Soldaten nach Russland. Moskau revanchiert sich mit Rohstoffen und Geld.

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Neben Artilleriemunition exportiert Nordkorea auch seine Soldaten nach Russland (Archivbild). Foto: picture alliance / Newscom | KCNA
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