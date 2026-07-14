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Ukraine-Krieg: Die Krim wird zur strategischen Falle für Moskau

Ukraine-Krieg: Die Krim wird zur strategischen Falle für Moskau

Ukraine-Krieg: Die Krim wird zur strategischen Falle für Moskau

Das Bild zeigt Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Auf der Krim zeigen sich aktuell die Schwächen der moskauer Kriegsführung.
Das Bild zeigt Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Auf der Krim zeigen sich aktuell die Schwächen der moskauer Kriegsführung.
Russlands Präsident Wladimir Putin: Die Krim wird für ihn zunehmend zum Bremsklotz. Foto: picture alliance / Anadolu | Sefa Karacan
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Die Krim wird zur strategischen Falle für Moskau

Auf dem Papier kontrolliert Russland immer noch die Krim. Doch selbst kremltreue Beobachter warnen davor, dass die Region für Moskau zunehmend zum Problem werden könnte.

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Russlands Präsident Wladimir Putin: Die Krim wird für ihn zunehmend zum Bremsklotz. Foto: picture alliance / Anadolu | Sefa Karacan
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