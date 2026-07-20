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Fedorow gegen Syrskyj: Warum Zehntausende Ukrainer für den jungen Ex-Minister demonstrieren

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Der ukrainische Ex-Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow ist in der Ukraine sehr beliebt.
Der ukrainische Ex-Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow ist in der Ukraine sehr beliebt.
Der ukrainische Ex-Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow ist in der Ukraine sehr beliebt. Foto: picture alliance/dpa | Markus Lenhardt
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Warum Zehntausende Ukrainer für den jungen Ex-Minister demonstrieren

Die Entlassung des ukrainischen Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow hat einen Richtungsstreit offengelegt, der weit über persönliche Rivalitäten hinausreicht. Es geht um die Frage, ob die Ukraine einen Krieg des Jahres 2026 weiterhin mit einer Führungskultur bestreiten kann, deren Wurzeln in der sowjetischen Armee liegen.

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Der ukrainische Ex-Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow ist in der Ukraine sehr beliebt. Foto: picture alliance/dpa | Markus Lenhardt
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