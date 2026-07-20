Warum Zehntausende Ukrainer für den jungen Ex-Minister demonstrieren

Die Entlassung des ukrainischen Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow hat einen Richtungsstreit offengelegt, der weit über persönliche Rivalitäten hinausreicht. Es geht um die Frage, ob die Ukraine einen Krieg des Jahres 2026 weiterhin mit einer Führungskultur bestreiten kann, deren Wurzeln in der sowjetischen Armee liegen.