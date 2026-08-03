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JF in der spanischen Exklave: Alle Migranten wieder weg? So ist die Lage in Ceuta wirklich

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Auch am Montag ist der Strand von Ceuta noch überfüllt mit Migranten. Foto: Rohbohm/JF
Auch am Montag ist der Strand von Ceuta noch überfüllt mit Migranten. Foto: Rohbohm/JF
Auch am Montag ist der Strand von Ceuta noch überfüllt mit Migranten. Foto: Rohbohm/JF
JF-Plus Icon Premium JF in der spanischen Exklave
 

Alle Migranten wieder weg? So ist die Lage in Ceuta wirklich

Die spanische Regierung behauptet, die 60.000 Eindringlinge seien nach Marokko zurückgekehrt. Doch das stimmt nicht, wie die JUNGE FREIHEIT in Ceuta selbst erlebt. Eine Reportage von JF-Redakteur Hinrich Rohbohm.

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