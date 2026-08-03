Deutschlands Industrie steckt in der Dauerkrise

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Die deutsche Industrie verliert derzeit jeden Monat rund 15.000 Arbeitsplätze. Diese Zahl nannte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Tanja Gönner, in einem dpa-Interview. Ihre Diagnose fällt unmissverständlich aus: „Die Lage der Industrie ist kritisch.“

Der Verband, der nach eigenen Angaben rund 100.000 große, mittlere und kleine Unternehmen mit zusammen mehr als acht Millionen Beschäftigten vertritt, bestätigt damit offiziell, was viele Beobachter seit Jahren als schleichende Deindustrialisierung Deutschlands beschreiben. Zugleich bemühte sich Gönner, dem Befund eine positive Perspektive entgegenzusetzen. Der Prozess sei aufhaltbar: „Ich bin überzeugt: Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, haben wir wieder alle Chancen. Innovation steht bei vielen Unternehmen längst ganz oben auf der Agenda.“

Vor allem die hohe Kostenbelastung am Standort Deutschland – teure Energie, hohe Lohn- und Bürokratiekosten sowie eine wachsende Steuer- und Abgabenlast – sorgt dafür, dass Unternehmen zunehmend zu Personaleinsparungen greifen und Stellen abbauen. Wie tief der Einschnitt bereits reicht, zeigen die Zahlen der vergangenen Jahre. Nach einer Auswertung der Beratungsgesellschaft EY auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts baute die deutsche Industrie allein im Jahr 2025 rund 124.100 Arbeitsplätze ab. Das ist ein Minus von 2,3 Prozent und entspricht damit fast doppelt so vielen Stellen wie im Jahr 2024. Seit dem Vorkrisenjahr 2019 gingen rund 266.000 Industriearbeitsplätze verloren.

Deutschlands Niedergang vollzieht sich lautlos

Besonders schwer wiegt jedoch, dass sich der Stellenabbau längst nicht mehr auf die Industrie beschränkt. Im ersten Quartal 2026 sank die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamts branchenübergreifend. Gegenüber dem Vorjahresquartal fehlten insgesamt 157.000 Beschäftigte. Im Vergleich zum vierten Quartal 2025 ging die Beschäftigung sogar um 486.000 Personen zurück.

Der Stellenabbau ist dabei nur die sichtbare Hälfte des Problems. Mindestens ebenso schwer wiegt das, was nicht mehr geschieht: Frei werdende Stellen werden nicht nachbesetzt, Neueinstellungen bleiben zunehmend aus. Das ifo-Institut beschreibt dieses Muster bereits seit Jahren. „Die Unternehmen besetzen eher Stellen nicht neu, als dass sie Mitarbeiter entlassen“, erklärte ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe bereits vor zwei Jahren in einer Stellungnahme. Die Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt vollziehen sich damit zu großen Teilen lautlos.

Auch eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass viele Unternehmen darauf verzichten, frei werdende Stellen neu zu besetzen. Demnach geht die Zahl der Neueinstellungen deutlich stärker zurück als die der beendeten Beschäftigungsverhältnisse. „Die zurückgehenden Neueinstellungen sind ein Warnsignal für die künftige Beschäftigungsentwicklung“, sagte Luisa Kunze, Arbeitsmarktexpertin der Bertelsmann Stiftung.

Umschwung ist nicht in Sicht

Auch in den Ausschreibungszahlen ist dieser stille Rückzug klar erkennbar. Nach Daten des Indeed Hiring Lab lag die Zahl der Stellenanzeigen in Deutschland im Juli 2026 rund 39 Prozent unter dem Rekordhoch vom Frühjahr 2022. Der Arbeitsmarktindex des Portals fiel auf 106 Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit fünf Jahren. Nur noch sechs von 38 untersuchten Berufsgruppen verzeichneten überhaupt Zuwächse.

Die Leidtragenden dieser Einstellungszurückhaltung sind vor allem junge Berufseinsteiger. Laut einer Analyse von mehr als 4,6 Millionen Stellenanzeigen auf Stepstone.de lag der Anteil ausgeschriebener Einstiegsstellen im Gesamtjahr 2025 um 42 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Besonders schwach fiel das dritte Quartal aus (- 49 Prozent), bevor sich das Angebot zum Jahresende leicht erholte (-38 Prozent).

Schwer wiegt, dass eine baldige Besserung der Arbeitsmarktkrise derzeit nicht in Sicht ist. Das ifo-Beschäftigungsbarometer, das die Personalpläne von rund 9.500 Unternehmen für die kommenden drei Monate abbildet, war im April 2026 auf 91,3 Punkte gefallen. Das entspricht dem niedrigsten Stand seit Mai 2020. Bis Juli erholte sich der Index zwar leicht auf 93,0 Punkte, doch das Problem bleibt bestehen: Es planen weiterhin mehr Unternehmen, Stellen abzubauen, als neue Arbeitsplätze zu schaffen. „Der Arbeitsmarkt stabilisiert sich etwas, bleibt aber in schwierigem Fahrwasser“, erklärte ifo-Experte Wohlrabe zur aktuellen Situation.

KI wird Krise verschärfen

Auch die längerfristigen Prognosen deuten auf eine Fortsetzung der Krise hin. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) rechnet für das Gesamtjahr 2026 erstmals seit 2009 mit einem Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Die Experten erwarten, dass die Beschäftigung in zehn der 16 Bundesländer sinken wird.

Neben den hohen Kostenbelastungen am Standort Deutschland, die Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit einschränken und zu Personaleinsparungen zwingen, kommt ein weiterer Faktor hinzu: der Strukturwandel durch Künstliche Intelligenz (KI). Dieser dürfte die Arbeitsmarktkrise in den kommenden Jahren zusätzlich verschärfen. Einer Studie des ifo-Instituts aus dem vergangenen Juni zufolge erwarten 27,1 Prozent der deutschen Unternehmen in den nächsten fünf Jahren – ausgehend vom Erhebungszeitpunkt im Juni 2025 – einen Stellenabbau infolge des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz. In der Industrie rechnet sogar mehr als ein Drittel der Unternehmen (37,3 Prozent) mit einem Personalabbau.

Das IAB beziffert das Potenzial auf bis zu 800.000 Arbeitsplätze, die in den kommenden 15 Jahren durch die Technologie wegfallen könnten. Zwar könnten laut IAB ebenso viele neue Stellen entstehen, doch ob die betroffenen Beschäftigten für diese Tätigkeiten qualifiziert sein werden, ist offen.

McKinsey-Auswertung ist alarmierend

Letztlich ist die Wahrscheinlichkeit jedoch hoch, dass durch die KI-Revolution noch deutlich mehr Arbeitsplätze wegfallen könnten. Laut McKinsey könnten sich in Deutschland bis 2030 bis zu drei Millionen Arbeitsplätze so stark verändern, dass sie einen Berufswechsel oder eine grundlegende Neuqualifizierung erfordern. Das entspräche rund sieben Prozent der Gesamtbeschäftigung.

Das Szenario der McKinsey-Forscher, das bereits 2024 erstmals untersucht wurde, geht von einer beschleunigten Einführung von KI-Systemen in den USA und Europa aus. Diese könnte bis 2030 zur Automatisierung von fast einem Drittel der geleisteten Arbeitsstunden führen. Bis 2035 könnte dieser Anteil in der Europäischen Union sogar auf 45 Prozent steigen. Düstere Aussichten für die Arbeitnehmer auch hierzulande.