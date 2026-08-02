Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Popkultur: Backrooms und Liminal Spaces – Der Horror leerer Räume

Popkultur: Backrooms und Liminal Spaces – Der Horror leerer Räume

Popkultur: Backrooms und Liminal Spaces – Der Horror leerer Räume

Ein leerer Flur mit gelber Tapete, Leuchtröhren und gelbem Fußbodenteppich: Die Backrooms
Ein leerer Flur mit gelber Tapete, Leuchtröhren und gelbem Fußbodenteppich: Die Backrooms
Das originale, im Mai 2019 auf 4chan gepostete „Backrooms“-Bild. Foto: Gemeinfrei
JF-Plus Icon Premium Popkultur
 

Backrooms und Liminal Spaces – Der Horror leerer Räume

Leere Flure, gelbe Tapeten, summende Neonröhren: Aus einem unheimlichen Internetbild wurde der Mythos der „Backrooms“. Jetzt erobert die digitale Albtraumwelt sogar das Kino.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Das originale, im Mai 2019 auf 4chan gepostete „Backrooms“-Bild. Foto: Gemeinfrei
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles