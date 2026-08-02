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JF-Sehnsuchtsorte: Das Wandern ist des Luthers Lust

JF-Sehnsuchtsorte: Das Wandern ist des Luthers Lust

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Das Bild zeigt die Wartburg, wo Martin Luther sich versteckt und das Neue Testament ins Deutsche übersetzt hat.
Das Bild zeigt die Wartburg, wo Martin Luther sich versteckt und das Neue Testament ins Deutsche übersetzt hat.
Die Wartburg thront über Eisenach: Hier wurde Geschichte geschrieben. Foto: IMAGO / Depositphotos
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Das Wandern ist des Luthers Lust

Luther zum Anfassen: Eine Reise durch Wittenberg, Eisleben und zur Wartburg offenbart historische Schätze, faszinierende Landschaften und überraschende Geschichten. Die JF ist auf den Spuren des Reformators gewandelt.

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Die Wartburg thront über Eisenach: Hier wurde Geschichte geschrieben. Foto: IMAGO / Depositphotos
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