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Reformplan: Brüssel verschärft Emissionszertifikate-Zwang – und vertreibt die Industrie

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EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU): Ihre Behörde verschärft den Emissionszertifikate-Handel. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU): Ihre Behörde verschärft den Emissionszertifikate-Handel. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU): Ihre Behörde verlangt von Unternehmen, 90 Prozent weniger „Netto-Treibhausgase“ zu emittieren. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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Brüssel verschärft Emissionszertifikate-Zwang – und vertreibt die Industrie

Zwei Jahrzehnte EU-Emissionshandel haben Milliarden in die Institutionshaushalte gespült. Nun soll das System bis 2040 verschärft und Staatseinnahmen in obligatorische „grüne“ Subventionen verwandelt werden. Was der Wirtschaft damit droht.

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EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU): Ihre Behörde verlangt von Unternehmen, 90 Prozent weniger „Netto-Treibhausgase“ zu emittieren. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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