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JF-Interview: Maaßen: „Viele junge Nordafrikaner nehmen Deutschland als Eldorado wahr“

JF-Interview: Maaßen: „Viele junge Nordafrikaner nehmen Deutschland als Eldorado wahr“

JF-Interview: Maaßen: „Viele junge Nordafrikaner nehmen Deutschland als Eldorado wahr“

Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen: Marokkanischer Migrantenansturm auf Ceuta ist erst der Anfang. Foto: picture alliance / photowerkstatt | Mike Schmidt /// picture alliance / abaca | Europa Press/ABACA /// JF-Montage von K. Singer
Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen: Marokkanischer Migrantenansturm auf Ceuta ist erst der Anfang. Foto: picture alliance / photowerkstatt | Mike Schmidt /// picture alliance / abaca | Europa Press/ABACA /// JF-Montage von K. Singer
Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen: warnt vor Sicherheitsrisiken durch den Migrantenansturm auf Ceuta. Foto: picture alliance / photowerkstatt | Mike Schmidt /// picture alliance / abaca | Europa Press/ABACA /// JF-Montage von K. Singer
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Maaßen: „Viele junge Nordafrikaner nehmen Deutschland als Eldorado wahr“

Nach dem Ansturm von rund 60.000 Migranten auf Ceuta sieht Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen Parallelen zur Untätigkeit Brüssels und Berlins 2015. Auch jetzt sei die CDU „eine Partei der fortgesetzten Masseneinwanderung“.

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Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen: warnt vor Sicherheitsrisiken durch den Migrantenansturm auf Ceuta. Foto: picture alliance / photowerkstatt | Mike Schmidt /// picture alliance / abaca | Europa Press/ABACA /// JF-Montage von K. Singer
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