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Nach dem Migrantenansturm: Spanien ist in Ceuta um Schadensbegrenzung bemüht

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Unter den Augen von Spaniens Armee kehrt wieder Normalität am Strand von Ceuta ein.
Unter den Augen von Spaniens Armee kehrt wieder Normalität am Strand von Ceuta ein.
Unter den Augen von Spaniens Armee kehrt wieder Normalität am Strand von Ceuta ein. Foto: picture alliance / Sipa USA | JNA PRESS
JF-Plus Icon Premium Nach dem Migrantenansturm
 

Spanien ist in Ceuta um Schadensbegrenzung bemüht

Die Lage in Ceuta beruhigt sich nach dem Migrantenansturm. Spanien und Marokko arbeiten daran, die Lage zwischen den Ländern zu deeskalieren. Beim Versuch, zu verstehen, was dort geschah, drängen sich Parallelen zu Deutschland auf. Eine Analyse.

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Unter den Augen von Spaniens Armee kehrt wieder Normalität am Strand von Ceuta ein. Foto: picture alliance / Sipa USA | JNA PRESS
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