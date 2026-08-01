Spanien ist in Ceuta um Schadensbegrenzung bemüht

Unter den Augen von Spaniens Armee kehrt wieder Normalität am Strand von Ceuta ein. Foto: picture alliance / Sipa USA | JNA PRESS

Die Lage in Ceuta beruhigt sich nach dem Migrantenansturm. Spanien und Marokko arbeiten daran, die Lage zwischen den Ländern zu deeskalieren. Beim Versuch, zu verstehen, was dort geschah, drängen sich Parallelen zu Deutschland auf. Eine Analyse.