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Illegale Migration: Der Sturm auf Ceuta ist kein Zufall

Illegale Migration: Der Sturm auf Ceuta ist kein Zufall

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Weiterhin versuchen Migranten, in Ceuta die Grenzanlagen zu überwinden.
Weiterhin versuchen Migranten, in Ceuta die Grenzanlagen zu überwinden.
Weiterhin versuchen Migranten, in Ceuta die Grenzanlagen zu überwinden. Foto: picture alliance / AP Photo/Antonio Sempere | Antonio Sempere
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Der Sturm auf Ceuta ist kein Zufall

Der Migrantenansturm auf Ceuta ist kein zufälliges Ereignis. Marokko und auch Algerien nutzen Migrantenmassen, um Spanien unter Druck zu setzen. Derweil pochen konservative Politiker in Spanien auf eine Gesetzesänderung, um der Situation Herr zu werden.

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Weiterhin versuchen Migranten, in Ceuta die Grenzanlagen zu überwinden. Foto: picture alliance / AP Photo/Antonio Sempere | Antonio Sempere
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