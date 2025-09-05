Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
JF-Reportage: Versteckspiel in Kiew – warum ein Ukrainer nicht zur Armee will

In Kiew werben Plakate für die Armee der Ukraine. Foto: Vogel
Versteckspiel in Kiew – warum ein Ukrainer nicht zur Armee will

Es klingt paradox: Ein Ukrainer, der sich in Kiew vor der Armee versteckt, aber dennoch für sein Land kämpfen will. Im Gespräch mit der JF erklärt er, was er von seiner Regierung erwartet, damit er in den Krieg zieht. Für die JUNGE FREIHEIT berichtet Ferdinand Vogel aus dem Kriegsgebiet.

