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Wehrpflichtgesetz: Volk ohne „Vaterland“ soll kriegstüchtig werden

Wehrpflichtgesetz: Volk ohne „Vaterland“ soll kriegstüchtig werden

Wehrpflichtgesetz: Volk ohne „Vaterland“ soll kriegstüchtig werden

Das Bild zeigt den Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD. Das aktuelle Wehrpflichtgesetz befeuert eine Debatte über Patriotismus und den Sinn von Volk und Vaterland und wozu es eine starke Armee für Deutschland braucht.
Das Bild zeigt den Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD. Das aktuelle Wehrpflichtgesetz befeuert eine Debatte über Patriotismus und den Sinn von Volk und Vaterland und wozu es eine starke Armee für Deutschland braucht.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD): Änderung im Wehrpflichtgesetz sorgt für mulmige Gefühle bei vielen Deutschen. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
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Volk ohne „Vaterland“ soll kriegstüchtig werden

Männer zwischen 17 und 45 Jahren müssen jetzt die Bundeswehr um Erlaubnis bitten, wenn sie länger als drei Monate das Land verlassen wollen. Doch wer will noch für diese Regierung kämpfen? Ein Kommentar von Laila Mirzo.

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Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD): Änderung im Wehrpflichtgesetz sorgt für mulmige Gefühle bei vielen Deutschen. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
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