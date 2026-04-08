Volk ohne „Vaterland“ soll kriegstüchtig werden

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD): Änderung im Wehrpflichtgesetz sorgt für mulmige Gefühle bei vielen Deutschen. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Männer zwischen 17 und 45 Jahren müssen jetzt die Bundeswehr um Erlaubnis bitten, wenn sie länger als drei Monate das Land verlassen wollen. Doch wer will noch für diese Regierung kämpfen? Ein Kommentar von Laila Mirzo.