Drohne trifft Kraftwerk in Estland – war es Russland?

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TALLIN. Eine russische Drohne soll am Mittwoch in den estnischen Luftraum eingedrungen und in ein Kraftwerk eingeschlagen sein. „Eine Drohne ist gegen den Schornstein des Kraftwerks Auvere geprallt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt“, teilte das estnische Sicherheitspolizeiamt mit. Das Kraftwerk in der Ortschaft Auvere liegt im Nordosten des Landes, direkt an der russischen Grenze.

Die Pressesprecherin des Sicherheitspolizeiamts, Marta Tuul, betonte, man gehe derzeit nicht davon aus, dass die Drohne gezielt gegen Estland gerichtet gewesen sei, berichtet Politico. Der Schaden am Kraftwerk sei begrenzt und werde die estnische Energieversorgung nicht beeinträchtigen.

Fotos des öffentlich-rechtlichen estnischen Nachrichtensender ERR zeigten einen von der Drohne getroffenen Schornstein des Kraftwerks. Auf den Bildern sind an der Oberfläche des Schornsteins Einschlagsspuren zu sehen.

Ukrainische Drohne setzt russischen Hafen in Brand

Auch in den Luftraum Lettlands seien Drohnen eingedrungen. Laut dem lettischen Verteidigungsministerium sei eine davon in der Nähe der Ortschaft Krāslava explodiert. Dabei habe es keine Verletzten gegeben und es sei auch nichts beschädigt worden. Laut Premierministerin Evika Siliņa handele es sich vermutlich um eine ukrainische Drohne.

Esmu ciešā saziņā ar Aizsardzības ministru, NBS un atbildīgajiem dienestiem, kā arī Igaunijas un Lietuvas līderiem. Notiek incidenta izmeklēšana, bet sākotnējā informācija liecina, ka Latvijas teritorijā varētu būt ielidojis un nokritis Ukrainas drons. Cietušo nav. Krāslavas… https://t.co/F0LgRxcw3a — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) March 25, 2026

Etwa zeitgleich soll eine ukrainische Drohne einen russischen Hafen in Ust-Luga an der Ostsee in Brand gesetzt haben. Es handelt sich um einen bedeutenden Umschlagplatz für Erdölexporte, etwa 25 Kilometer von der Grenze zu Estland entfernt.

Bereits wenige Tage zuvor hatte Litauen berichtet, dass eine Drohne im litauischen Staatsgebiet abgestürzt sei. Zeitgleich hatten ukrainische Kräfte einen Drohnenangriff auf ein russisches Erdöllager in Primorsk durchgeführt. (lb)