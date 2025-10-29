Ein Zwergstaat fürchtet um seine Zukunft – und nimmt deshalb kriminelle Migranten auf

Die Insel Nauru hat nur 12.000 Einwohner. Gerade dorthin schiebt Australien jetzt kriminelle Migranten ab, die zum Problem für den linken Premierminister in Canberra geworden sind. Es ist ein Deal, von dem beide profitieren wollen.