Die Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) applaudiert sich auf TikTok selbst. Foto: TikTok
Social-Media
 

Bauministerin Hubertz blamiert sich mit Eigenapplaus

Mit einem sechssekündigen TikTok-Video hat Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) eine Welle der Häme ausgelöst. Statt für ihren „Bau-Turbo“-Gesetzesentwurf applaudierte sie sich kurzerhand selbst – und sorgt im Netz für Belustigung.
BERLIN. Bauministerin Verena Hubertz (SPD) hat mit einem TikTok-Video, in dem sie sich selbst applaudiert, Spott auf sich gezogen. Anläßlich der Verabschiedung des „Bau-Turbo“ – eines Gesetzesentwurfs zur Beschleunigung des Wohnungsbaus von Anfang Oktober – veröffentlichte die Politikerin ein sechssekündiges Video, in dem sie lächelnd in die Kamera schaut und in die Hände klatscht. „Applaus an mich selbst, weil ich die Geduld nicht verliere, bis der Bau-Turbo endlich starten kann“, heißt es in einem eingeblendeten Text.

@verenahubertz Das Warten hat bald ein Ende 😉 #bauturbo #fyp @SPD ♬ Originalton – Lyric Songs

In sozialen Medien sorgte das Video für Hohn. Der Welt-Journalist Frédéric Schwilden kommentierte den Post mit den Worten: „Die Bundesbauministerin Verena Hubertz applaudiert sich tatsächlich selbst in einem TikTok-Video. Das ist auf allen Ebenen beschämend, infantil und Amt und Würde nicht angemessen. Es ist die Definition von Selbstgefälligkeit.“

Internetnutzer spotten über Video

Ein anderer Nutzer schrieb, Hubertz solle „vielleicht mal mehr Zeit am Schreibtisch verbringen, anstatt Videos zum Fremdschämen zu drehen“. Hubertz solle sich „bei rund 15.000 Euro Nettoeinkünften im Monat“ eigentlich „Social-Media-Berater leisten können, die sie vor sich selbst schützen“, schrieb ein weiterer Nutzer.

Ein Account mit dem Namen „Mario“ unterstellt der Politikerin andere Motive: Das Applaudieren sei zwar „albern“, aber „die Wangen von Hubertz transportieren die gleiche Botschaft wie die Wangen von Klingbeil“. Es gebe „durchaus Leute, die von der Politik der Sozialdemokraten profitieren. Es sind halt meist die Sozialdemokraten selbst.“

(lb)

