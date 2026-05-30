Schweizer Freibad verdoppelt für Ausländer jetzt den Eintrittspreis

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PRUNTRUT. Das Freibad der Schweizer Gemeinde Pruntrut hat nach der Ausländersperre im vergangenen Sommer seine Regeln verschärft. Zwar dürfen nun wieder alle Besucher in das Bad im Kanton Jura, doch Auswärtige müssen künftig den doppelten Eintrittspreis zahlen.

Demnach zahlen Erwachsene ohne Wohnsitz in Pruntrut 15 Franken. Für Einheimische kostet der Eintritt 7,50 Franken. Auch bei Jugendlichen gilt das gleiche Verhältnis: Für auswärtige Besucher werden zehn Franken fällig, für Einwohner der Gemeinde fünf Franken.

Zusätzlich gelten für bestimmte Besucher neue Auflagen. Wer weder in Pruntrut wohnt noch über eine Aufenthalts-, Arbeits- oder Niederlassungserlaubnis verfügt, muss sein Ticket zwingend online kaufen. Besucher ohne anerkannte Touristenkarte müssen beim Einlass zudem einen gültigen Ausweis vorzeigen. Wer die Vorgaben nicht erfüllt, kann abgewiesen werden.

Ausländer griffen wiederholt Frauen an

Gemeindepräsident Philippe Eggertswyler verteidigte die Maßnahme: „Es geht nicht darum, Schweizer und Ausländer gegeneinander auszuspielen, sondern darum, die Ruhe zu garantieren“, sagte er gegenüber 20 Minuten.

Hintergrund sind wiederholte Vorfälle im Sommer 2025. Damals waren nach Angaben der Gemeinde immer wieder Gruppen junger Männer aus dem nahen Frankreich in das Freibad gekommen. Dort soll es zu Belästigungen von Frauen und Angriffen auf Sicherheitspersonal gekommen sein (die JF berichtete).

Die Betreiber reagierten zunächst mit einem pauschalen Eintrittsverbot für Ausländer. Die Entscheidung sorgte über die Schweiz hinaus für Schlagzeilen. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus bezeichnete das Vorgehen als „problematisch und irritierend“. (rr)