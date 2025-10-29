„Wie lange sollen wir uns noch verdrängen lassen?“

Korey Badem vor den Neubauten am Hassoweg: Aus dem Traum vom ruhigen Wohnen wurde ein Albtraum. Foto: JF

Familie Badem zieht von Kreuzberg in den Berliner Süden, auf der Suche nach Ruhe. Statt Idylle findet sie eine Unterkunft für Migranten vor der Haustür. Doch der Vater will sich nicht verdrängen lassen. Die JUNGE FREIHEIT auf Ortsbesichtigung.