Orban attackiert woke Eliten bei CPAC-Auftakt

BUDAPEST. Mit einer Kampfansage an die linksliberalen Eliten des Westens hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán seine Eröffnungsrede zur zweitägigen CPAC-Konferenz in Budapest beendet. „Today we have the fourth of may – so may the force be with us“, rief Orbán in Anspielung auf ein geflügeltes Wort aus der „Krieg der Sterne“-Reihe den über 600 versammelten Teilnehmern zu.

Die „Conservative Political Action Conferenz – Konservative Konferenz für politische Aktion“ (CPAC) hat ihren Ursprung in den USA und wird dort seit 1974 von Kräften des konservativen Flügels der Republikaner getragen. Hochrangige Vertreter konservativer Parteien aus ganz Europa und den USA haben zum zweiten Mal den Weg nach Ungarn gesucht, um in Vorträgen und Podiumsdiskussionen die politische Lage zu analysieren und tragfähige Positionen zu formulieren.

Beim Zutritt zum Konferenzzentrum durchschreiten die Gäste ein Portal, das mit „No woke Zone“ überschrieben ist. Das faßt bereits die Hauptkampflinie zusammen, die die zahlreichen Redner vereint. Kein anderer Parteichef einer konservativen Partei in Europa formuliert derart entschieden wie Orbán, daß sich der Westen mitten in einem fundamentalen Kulturkampf befindet.

Während in Deutschland die Führungen der CDU und CSU, der einstigen Partner von Orbán Fidesz-Partei, längst die woke Agenda aus LGBTQ- und Gender-Ideologie mitexekutieren, erklärte Orbán: „Wir werden attackiert!“ Die westlichen Gesellschaften seien eine „Virus-Attacke“ ausgesetzt. Ein ideologischer Virus, der in „liberal-progressiven Laboren“ entwickelt worden sei, um den entscheidenden „wunden Punkt“ des Westens anzugreifen: die Nation.

Hungary is the place where conservative politics of the future are experimented.

