Orbánismus ohne Orbán – was Ungarn von Magyar erwarten kann

Wahlsieger Peter Magyar wird allen Unkenrufen zum Trotz nicht mit der Politik von Amtsvorgänger Viktor Orbán brechen. Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki

Während die einen über Orbáns Wahlniederlage trauern und die anderen jubeln, lohnt sich ein genauerer Blick, was wirklich in Ungarn passiert ist. Denn die Politik Orbáns ist nicht gescheitert. Für Europas Rechte liegt darin eine Chance. Ein Kommentar von Tobias Teuscher.