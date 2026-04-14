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Nach dem Urnengang: Orbánismus ohne Orbán – was Ungarn von Magyar erwarten kann

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Wahlsieger Peter Magyar wird allen Unkenrufen zum Trotz nicht mit der Politik von Amtsvorgänger Viktor Orbán brechen.
Wahlsieger Peter Magyar wird allen Unkenrufen zum Trotz nicht mit der Politik von Amtsvorgänger Viktor Orbán brechen.
Wahlsieger Peter Magyar wird allen Unkenrufen zum Trotz nicht mit der Politik von Amtsvorgänger Viktor Orbán brechen. Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki
JF-Plus Icon Premium Nach dem Urnengang
 

Orbánismus ohne Orbán – was Ungarn von Magyar erwarten kann

Während die einen über Orbáns Wahlniederlage trauern und die anderen jubeln, lohnt sich ein genauerer Blick, was wirklich in Ungarn passiert ist. Denn die Politik Orbáns ist nicht gescheitert. Für Europas Rechte liegt darin eine Chance. Ein Kommentar von Tobias Teuscher.

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Wahlsieger Peter Magyar wird allen Unkenrufen zum Trotz nicht mit der Politik von Amtsvorgänger Viktor Orbán brechen. Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki
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