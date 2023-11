Flüchtiger Afghane verhöhnt Justiz mit Drogen-Posting

Anzeige

WIENER NEUSTADT. Ein in Wiener Neustadt entlaufener Häftling hat in den sozialen Medien Fotos von sich beim Konsum von Cannabis verbreitet. Der 16jährige Afghane sollte am Montag zu einer Routineuntersuchung von der Jugendstrafanstalt Gerasdorf in ein Krankenhaus in Wiener Neustadt gebracht werden, ist aber auf dem Weg ausgebrochen.

Zwei Justizbeamten war es nicht gelungen, den mit Handschellen gefesselten Jugendlichen einzufangen. Auch der Einsatz von Hubschraubern zur Fahndung hat nicht zu seiner Feststellung geführt. Der Verdächtige wäre in zwei Monaten aus der Haft entlassen worden.

FPÖ-Landeschef fordert Rücktritt von Justizministerin

Nun hat der Flüchtige offenbar auf seinem Instagram-Konto Fotos veröffentlicht, die ihn beim Konsum von Cannabis zeigen. Dabei sind auf einem Bild noch die Handschellen zu sehen – „Smileys“, die den Polizisten den Mittelfinger zeigen.

Der niederösterreichische FPÖ-Landesgeneralsekretär Michael Schnedlitz zeigte sich empört über den Vorfall. Sollten die Bilder tatsächlich den Gesuchten zeigen, müßten Niederösterreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Bundesjustizministerin Alma Zadić (Grüne) zurücktreten. „Die Unfähigkeit von ÖVP und Grünen“ sei „nur noch erbärmlich und ein Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung“. (st)