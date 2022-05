Spaniens Wirtschaftsministerin verweigert Foto nur mit Männern

MADRID. Spaniens Wirtschaftsministerin Nadia Calviño hat sich bei einem Managerforum geweigert, Teil eines Gruppenfotos zu sein, auf dem neben ihr nur Männer zu sehen sind. Als das Bild aufgenommen werden sollte, verließ sie die Runde und winkte ab, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Erst als eine zweite Frau hinzukam, ließ sie sich ablichten.

Spain’s First Deputy Prime Minister @NadiaCalvino refuses to join a photo with the organisers of a business gathering after she realises she’s the only woman.

She had warned in February she wouldn’t join debates where she was the only woman pic.twitter.com/AB0huchiZJ

— Thomas Sparrow (@Thomas_Sparrow) May 10, 2022