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„Suicide of Europe?“: Wenn der Widerstand gegen Migration zum Mainstream wird

„Suicide of Europe?“: Wenn der Widerstand gegen Migration zum Mainstream wird

„Suicide of Europe?“: Wenn der Widerstand gegen Migration zum Mainstream wird

Während der Konferenz in Wien diskutierten hochrangige Gäste über Europas Zukunft und Migrationspolitik.
Während der Konferenz in Wien diskutierten hochrangige Gäste über Europas Zukunft und Migrationspolitik.
Während der Konferenz in Wien diskutierten hochrangige Gäste über Europas Zukunft und Migrationspolitik. Foto: Felix Hagen
JF-Plus Icon Premium „Suicide of Europe?“
 

Wenn der Widerstand gegen Migration zum Mainstream wird

Es kann für Rechte zum Dilemma werden, wenn ihre migrationskritischen Positionen Mainstream werden. Denn was wie ein Luxusproblem klingt, kann politischen Einfluss kosten, so jedenfalls die Erkenntnis einer Wiener Konferenz.

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Während der Konferenz in Wien diskutierten hochrangige Gäste über Europas Zukunft und Migrationspolitik. Foto: Felix Hagen
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