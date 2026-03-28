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Anwalt erhebt schwere Vorwürfe: Durfte Noelia ihre Meinung nicht ändern, weil ihre Organe bereits verplant waren?

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Wollte nach einer Gruppenvergewaltigung nicht mehr leben: Noelia Castillo Ramos. Foto: Antena 3
Wollte nach einer Gruppenvergewaltigung nicht mehr leben: Noelia Castillo Ramos. Foto: Antena 3
Wollte nach einer Gruppenvergewaltigung nicht mehr leben: Noelia Castillo Ramos. Foto: Antena 3
JF-Plus Icon Premium Anwalt erhebt schwere Vorwürfe
 

Durfte Noelia ihre Meinung nicht ändern, weil ihre Organe bereits verplant waren?

Nach einer Gruppenvergewaltigung und jahrelangem Leiden lässt sich Noelia in Spanien töten. Ein Anwalt erhebt nun einen unfassbaren Vorwurf: Ihr sei ein Rückzug verwehrt worden, weil ihre Organe bereits verplant gewesen waren.

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