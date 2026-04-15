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Folgen des Irankrieges: Die Eiszeit zwischen Spanien und Israel

Folgen des Irankrieges: Die Eiszeit zwischen Spanien und Israel

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Pro-Iran-Demonstranten zeigen auch das Bild von Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez (Mitte) während einer Demonstration in Barcelona.
Pro-Iran-Demonstranten zeigen auch das Bild von Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez (Mitte) während einer Demonstration in Barcelona.
Pro-Iran-Demonstranten zeigen auch das Bild von Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez (Mitte) während einer Demonstration in Barcelona. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Jordi Boixareu
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Die Eiszeit zwischen Spanien und Israel

Es knirscht gewaltig zwischen Spanien und Israel. Beide Länder überziehen sich wegen des Verhaltens der Gegenseite im Irankrieg mit schwersten Vorwürfen – und greifen bereits zu Boykottmaßnahmen. Zentrale Figur der Auseinandersetzung ist Spaniens Regierungschef Sánchez.

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Pro-Iran-Demonstranten zeigen auch das Bild von Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez (Mitte) während einer Demonstration in Barcelona. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Jordi Boixareu
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