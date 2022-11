Elon Musk: Wählt die Republikaner!

WASHINGTON. Der Chef des Elektro-Autobauers Tesla und neue Besitzer von Twitter, Elon Musk, hat die US-Amerikaner dazu aufgerufen, bei den heutigen Kongreßwahlen für die Republikaner von Ex-Präsident Donald Trump zu stimmen. Er empfehle „unabhängig denkenden Wählern“, am Dienstag „einen republikanischen Kongreß zu wählen“.

Denn „geteilte Macht“ zügele die „schlimmsten Exzesse beider Parteien“. Da der Präsident den Demokraten angehöre, sei es das Beste, daß die beiden Häuser des Parlaments republikanische Mehrheiten haben.

Musk wurde bis vor kurzem wegen seiner revolutionären Elektromobilitäts-Technik von Linken verehrt. Seine Firma Tesla gilt ihnen als wichtiger Baustein im Kampf gegen den Klimawandel.

To independent-minded voters:

Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022