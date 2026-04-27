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Eigentor Irankrieg: Trump steht im zweiten Jahr seiner Amtszeit angeschlagen da

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US-Präsident Donald Trump (m.) steckt politisch in der Klemme; ob seine Minister helfen können?
US-Präsident Donald Trump (m.) steckt politisch in der Klemme; ob seine Minister helfen können?
US-Präsident Donald Trump (m.) steckt politisch in der Klemme; ob seine Minister helfen können? Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mark Schiefelbein
JF-Plus Icon Premium Eigentor Irankrieg
 

Trump steht im zweiten Jahr seiner Amtszeit angeschlagen da

Vom Elan, mit dem US-Präsident Trump in seine Amtszeit startete, ist spätestens seit dem Irankrieg wenig geblieben. Gebrochene Wahlversprechen, eine sprunghafte Innenpolitik und ein Streit mit ehemaligen Weggefährten schwächen seine Stellung. Eine Analyse von Georg Menz.

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US-Präsident Donald Trump (m.) steckt politisch in der Klemme; ob seine Minister helfen können? Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mark Schiefelbein
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