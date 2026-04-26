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Die Gründe für die Spaltung der Maga-Bewegung: Hahnenkampf der amerikanischen Rechten

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US-Präsident Donald Trump: „Staats- und Regierungschefs, insbesondere der Vereinigten Staaten von Amerika, lassen sich niemals erpressen.“ (Themenbild)
US-Präsident Donald Trump: „Staats- und Regierungschefs, insbesondere der Vereinigten Staaten von Amerika, lassen sich niemals erpressen.“ (Themenbild)
US-Präsident Donald Trump. Foto: picture alliance / Captital Pictures | RS/MPI
JF-Plus Icon Premium Die Gründe für die Spaltung der Maga-Bewegung
 

Hahnenkampf der amerikanischen Rechten

2024 gelang Donald Trump als erstem Ex-Präsidenten der Wiedereinzug ins Weiße Haus nach einer verlorenen Wahl. Der Erfolg wurde bald durch die Entscheidungen getrübt, die er an der Macht traf – die amerikanische Rechte ist gespalten.

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