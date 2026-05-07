„W“ soll der linksgrüne Safe Space nach X sein

Weil SPD, Grünen und Linkspartei das Klima auf der Plattform X zu rauh ist, gehen sie lieber (Symbolbild). Foto: picture alliance / NurPhoto | Samuel Boivin

Mit viel öffentlichem Getöse verkünden SPD, Grüne und Linkspartei die Abkehr von X. Prompt soll es eine Alternative mit dem Namen „W“ geben. Dahinter steckt eine Klima-NGO. Mitmachen kann nur, wer seinen Ausweis herausgibt. Von Katharina Schmieder.