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Soziale Medien: „W“ soll der linksgrüne Safe Space nach X sein

Soziale Medien: „W“ soll der linksgrüne Safe Space nach X sein

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Weil SPD, Grünen und Linkspartei das Klima auf der Plattform X zu rauh ist, gehen sie lieber (Symbolbild).
Weil SPD, Grünen und Linkspartei das Klima auf der Plattform X zu rauh ist, gehen sie lieber (Symbolbild).
Weil SPD, Grünen und Linkspartei das Klima auf der Plattform X zu rauh ist, gehen sie lieber (Symbolbild). Foto: picture alliance / NurPhoto | Samuel Boivin
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„W“ soll der linksgrüne Safe Space nach X sein

Mit viel öffentlichem Getöse verkünden SPD, Grüne und Linkspartei die Abkehr von X. Prompt soll es eine Alternative mit dem Namen „W“ geben. Dahinter steckt eine Klima-NGO. Mitmachen kann nur, wer seinen Ausweis herausgibt. Von Katharina Schmieder.

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Weil SPD, Grünen und Linkspartei das Klima auf der Plattform X zu rauh ist, gehen sie lieber (Symbolbild). Foto: picture alliance / NurPhoto | Samuel Boivin
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