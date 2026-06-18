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Undercover: Wenn die JF bei der „Aussteigerhilfe Rechts“ anruft

Undercover: Wenn die JF bei der „Aussteigerhilfe Rechts“ anruft

Undercover: Wenn die JF bei der „Aussteigerhilfe Rechts“ anruft

Die „Aussteigerhilfe Rechts“ sieht in JF-Lesern „Täter“ und stellt sie an den Pranger. Foto: JF
Die „Aussteigerhilfe Rechts“ sieht in JF-Lesern „Täter“ und stellt sie an den Pranger. Foto: JF
Ein Undercover-Anruf bei der Behörde des Justizministeriums: Die „Aussteigerhilfe Rechts“ sieht in JF-Lesern „Täter“. Foto: JF
Undercover
 

Wenn die JF bei der „Aussteigerhilfe Rechts“ anruft

Die „Aussteigerhilfe Rechts“ des Justizministeriums Niedersachsens soll eigentlich Extremisten beim Ausstieg helfen und resozialisieren. Ins Visier nimmt die Behörde jedoch auch Medien wie die JUNGE FREIHEIT. Wir haben selbst bei der Hotline der Justizabteilung angerufen.
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Sie, liebe Leser, sind „Täter“. Wussten Sie das nicht? In diesem Moment lesen Sie einen Artikel der JUNGEN FREIHEIT – und machen sich damit für die staatliche „Aussteigerhilfe Rechts“ des Justizministeriums Niedersachsens mehr als nur verdächtig. Denn das rot-grün regierte Bundesland betreibt extra einen Pranger für konservative Medien (JF berichtete).

Wir haben uns undercover bei der „Aussteigerhilfe“ gemeldet. Hören Sie selbst:

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Ein Undercover-Anruf bei der Behörde des Justizministeriums: Die „Aussteigerhilfe Rechts“ sieht in JF-Lesern „Täter“. Foto: JF
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