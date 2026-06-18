Wenn die JF bei der „Aussteigerhilfe Rechts“ anruft

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Sie, liebe Leser, sind „Täter“. Wussten Sie das nicht? In diesem Moment lesen Sie einen Artikel der JUNGEN FREIHEIT – und machen sich damit für die staatliche „Aussteigerhilfe Rechts“ des Justizministeriums Niedersachsens mehr als nur verdächtig. Denn das rot-grün regierte Bundesland betreibt extra einen Pranger für konservative Medien (JF berichtete).

Wir haben uns undercover bei der „Aussteigerhilfe“ gemeldet. Hören Sie selbst: