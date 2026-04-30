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In eigener Sache: Nach Zensur durch Meta: JF startet neuen WhatsApp-Kanal

In eigener Sache: Nach Zensur durch Meta: JF startet neuen WhatsApp-Kanal

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Wir sind wieder da! Jetzt die JF bei WhatsApp abonnieren. Foto: JF
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In eigener Sache
 

Nach Zensur durch Meta: JF startet neuen WhatsApp-Kanal

Einfach so und ohne jede Begründung löscht der Meta-Konzern den WhatsApp-Kanal der JUNGEN FREIHEIT. Doch so einfach lassen wir uns nicht stummschalten.
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Nicht jedem gefällt, was er da sieht. Ohne jede Begründung wurde kürzlich der WhatsApp-Kanal der JUNGEN FREIHEIT gelöscht. Eine Beschwerde lehnte der zum Meta-Konzern gehörende Messenger wieder ohne jede Begründung ab.

Zeitlich naheliegend ist allerdings der Zusammenhang mit dem von uns aufgedeckten Skandal um die Verteilung von pornografischem Material an Minderjährige an einer sächsischen Schule durch Linksextremisten. Solche investigative Recherchearbeit passt offenbar nicht jedem. Gerne können Sie unseren unabhängigen Journalismus mit einer Spende unterstützen

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Und selbstverständlich haben wir bereits einen neuen WhatsApp-Kanal am Start. Hier klicken und keine wichtige Info mehr verpassen:

>> Hier gehts zum neuen Kanal der JUNGEN FREIHEIT auf WhatsApp

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